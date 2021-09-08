Экономика Москвы вышла на уровень 2019 года – Собянин

20:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин отметил, что экономика Москвы вышла на уровень 2019 года, а по некоторым показателям даже превзошла его. Об этом мэр рассказал в интервью сайту "Комсомольская правда".
По словам градоначальника, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит, но и они постепенно выходят на нормальный уровень.
"Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции", – пояснил он.
Собянин назвал городскую экономику достаточно диверсифицированной. По его словам, другим отраслям удается компенсировать выпадающие доходы, если какие-то сферы проседают.
Мэр также рассказал, что в Москве в День города будут работать 35 фестивальных площадок с торговлей и общепитом.
"Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – пояснил он.
Градоначальник затронул и тему формата обучения в столичных школах. По его словам, власти готовы обеспечить дистанционное обучение при необходимости, но надеются не принимать крайних мер.
"Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать", – сказал он.
Собянин напомнил, что возможность проведения онлайн-занятий дает "Московская электронная школа".
В ходе интервью мэр также отметил, что объединять Москву и Подмосковье не следует. По его мнению, это приведет к усложнению управления Московским регионом.
"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению", – пояснил он.
Ранее Сергей Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве. По его словам, несмотря на все экономические потери столицы, масштабные проекты не останавливались. Например, реконструкция больших промзон: вместо заброшенных заводских зданий появляются современные жилые кварталы и офисы.
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