Экономика Москвы вышла на уровень 2019 года – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин отметил, что экономика Москвы вышла на уровень 2019 года, а по некоторым показателям даже превзошла его. Об этом мэр рассказал в интервью сайту "Комсомольская правда".

По словам градоначальника, самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит, но и они постепенно выходят на нормальный уровень.

"Сейчас в целом экономика города вышла на уровень 2019 года. По большинству показателей даже превзошла его. Видим это не только по статистике, но и по наполняемости бюджета. Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали еще в 2019-м с учетом инфляции", – пояснил он.

Собянин назвал городскую экономику достаточно диверсифицированной. По его словам, другим отраслям удается компенсировать выпадающие доходы, если какие-то сферы проседают.

Мэр также рассказал, что в Москве в День города будут работать 35 фестивальных площадок с торговлей и общепитом.

"Но мы стараемся не создавать таких мест, куда бы набивались десятки тысяч человек. Все парки и фестивальные площадки будут открыты, можно прогуляться, пообщаться", – пояснил он.

Градоначальник затронул и тему формата обучения в столичных школах. По его словам, власти готовы обеспечить дистанционное обучение при необходимости, но надеются не принимать крайних мер.

"Мы сделаем все возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались. Там будут санитарные ограничения. В случае заболеваемости локально переводятся на дистанционку отдельные классы, но в целом школа продолжает работать", – сказал он.

Собянин напомнил, что возможность проведения онлайн-занятий дает "Московская электронная школа".

В ходе интервью мэр также отметил, что объединять Москву и Подмосковье не следует. По его мнению, это приведет к усложнению управления Московским регионом.

"Система государственного управления в Москве и Подмосковье, в муниципальных образованиях Подмосковья очень сложная. У Москвы своих проблем и задач хватает, и попытаться объять необъятное… Это, скорее всего, приведет к усложнению управления всем регионом, а не упрощению", – пояснил он.

Ранее Сергей Собянин назвал щадящими ограничения из-за коронавируса в Москве. По его словам, несмотря на все экономические потери столицы, масштабные проекты не останавливались. Например, реконструкция больших промзон: вместо заброшенных заводских зданий появляются современные жилые кварталы и офисы.