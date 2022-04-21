Власти Москвы заключили два договора с инвесторами по проекту "Индустриальные кварталы"

21 апреля, 19:36
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
Сергей Собянин сообщил о заключении двух договоров с инвесторами по проекту "Индустриальные кварталы", направленного на развитие заброшенных территорий.
В своем телеграм-канале мэр столицы уточнил, что один из инвесторов займется участком 0,7 гектара в Тропарево-Никулине. Там появятся магазины, банки, спортзалы, ФОК, а также многофункциональный центр.
"Другой инвестор вложит в развитие бывшей промзоны Братцево на севере Москвы больше 100 миллиардов рублей. На площади 22 гектара будут построены современные общественно-деловые пространства, жилье, образовательные учреждения, спортобъекты", – добавил Собянин.
Проекты дадут более 2 тысяч рабочих мест. Всего в столице заключено 7 подобных договоров.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД – будущего МЦД-4, в рамках которого планируется сделать качественную городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.
Собянин: станции Кокошкино и Толстопальцево свяжет новая пешеходная улица
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