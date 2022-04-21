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21 апреля, 19:36

Власти Москвы заключили два договора с инвесторами по проекту "Индустриальные кварталы"

мэр Москвыгород

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Сергей Собянин сообщил о заключении двух договоров с инвесторами по проекту "Индустриальные кварталы", направленного на развитие заброшенных территорий.

В своем телеграм-канале мэр столицы уточнил, что один из инвесторов займется участком 0,7 гектара в Тропарево-Никулине. Там появятся магазины, банки, спортзалы, ФОК, а также многофункциональный центр.

"Другой инвестор вложит в развитие бывшей промзоны Братцево на севере Москвы больше 100 миллиардов рублей. На площади 22 гектара будут построены современные общественно-деловые пространства, жилье, образовательные учреждения, спортобъекты", – добавил Собянин.

Проекты дадут более 2 тысяч рабочих мест. Всего в столице заключено 7 подобных договоров.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства станций Кокошкино и Толстопальцево Киевского направления МЖД – будущего МЦД-4, в рамках которого планируется сделать качественную городскую среду с акцентом на пешеходное и велосипедное движение.

Собянин: станции Кокошкино и Толстопальцево свяжет новая пешеходная улица

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