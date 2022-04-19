В ТиНАО началась подготовка к строительству электродепо "Саларьево"

В ТиНАО начали подготовку к строительству электродепо "Саларьево". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, за счет высоких темпов развития метрополитена стремительно растет потребность в подвижных составах и в их техническом обслуживании. Поэтому в Москве действует масштабная программа по строительству и реконструкции электродепо.

В данный момент с территории вывозят грунт на полигон, а завозят насыпной песок. И рабочие уже приступили к установке подпорных стен. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.