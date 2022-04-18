Москвичам рассказали о проекте по наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В столице стартует масштабный проект по проактивному динамическому диспансерному наблюдению за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что наблюдение людей с хроническими заболеваниями является одной из ключевых функций поликлиник.
"С этого года мы начинаем новый проект – проактивное диспансерное наблюдение этой категории пациентов. Такую систему мы разворачиваем впервые. Мы полтора года готовились и детально отрабатывали стандарт диспансерного наблюдения – какие исследования проводить, с какой периодичностью, какое количество приемов, какая должна быть индивидуальная программа. Мы отработали все механизмы и приступаем к запуску проекта", – рассказала вице-мэр.
Она уточнила, что речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь.
Для помощи пациентам и врачам создадут команду из специалистов со средним медицинским образованием.
Также в ЕМИАС появится специальная программа для помощи врачам в наблюдении за пациентами с хроническими заболеваниями.
Ранее Сергей Собянин рассказал о работе единой цифровой платформы здравоохранения в столице. По словам градоначальника, эта разработка существенно увеличила качество предоставляемых горожанам медицинских услуг.
Собянин подчеркнул, что благодаря системе ЕМИАС вдвое сократилось время получения врачами результатов лабораторных исследований, что, в свою очередь, ускорило оказание медпомощи горожанам. С момента создания в систему загрузили уже порядка 250 миллионов результатов исследований.
За здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями начнут следить по-новому
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