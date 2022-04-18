Московская канатная дорога перейдет на летний режим работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С 20 апреля Московская канатная дорога будет работать в летнем режиме, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу канатки.

По понедельникам канатная дорога будет работать с 16:00 до 22:00, со вторника по четверг – с 11:00 и до 22:00, в пятницу – до 23:00. В субботу и праздничные дни канатка будет открыта с 10:00 до 23:00, а в воскресенье – до 22:00, отметили в пресс-службе.

С 11 по 19 апреля сообщалось о закрытии Московской канатной дороги на техобслуживание. Как уточнили в пресс-службе, этой весной планируются особенные технические работы с регламентной процедурой по проверке узлов канатной дороги.