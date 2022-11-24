Минфин может сохранить налогообложение работающих за границей россиян по ставке 13%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ведомство рассчитывает сохранить действующий уровень налогообложения работающих за границей россиян. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, Минфин склоняется не менять статус резидентства.

"...мы предусматриваем <...>, чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13%", – заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что соответствующее предложение прорабатывается совместно с парламентом.

В октябре Антон Силуанов поддержал налогообложение уехавших из страны россиян. Он отметил, что если граждане РФ получают зарплату из российских источников, то должны платить налоги.

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