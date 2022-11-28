Личный кабинет налогоплательщика-физлица снова заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Личный кабинет налогоплательщика – физического лица снова работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Технологические работы, вызвавшие сложности с уплатой налогов утром, завершены.

Сервисы личного кабинета были недоступны 28 ноября с 09:00 до 11:30 в связи с технологическими работами. У некоторых пользователей из-за этого могли возникнуть сложности при работе с сервисом.

При этом в ФНС напомнили, что уплатить имущественные налоги можно не только в личном кабинете на сайте службы. Этот сервис доступен также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ.

Срок уплаты налогов на имущество физических лиц в России в 2022 году истекает 1 декабря. До этого дня граждане должны оплатить:

транспортный налог;

земельный налог;

налог на недвижимость;

в ряде случаев – НДФЛ.

Ранее в Москве начал действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса.

Заместитель мэра Владимир Ефимов пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.

По его словам, налогоплательщики не будут сдавать декларации в налоговые органы, платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Платежи за них внесут из бюджета.



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