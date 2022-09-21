Портал госуслуг возобновил работу после сбоя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал госуслуг снова стал доступен после сбоя. На данный момент пользователи уже могут авторизоваться, а также в полном объеме получить предоставляемые сайтом услуги. То же касается и приложения.

Сбой произошел в работе портала ранее в среду на фоне слухов об электронной рассылке повесток в рамках частичной мобилизации в РФ. Пользователи не могли авторизоваться – высвечивалось сообщение о технических работах. Также не работало приложение "Госуслуги": оно выдавало ошибку.

В Минцифры позже опровергли информацию о рассылке повесток через "Госуслуги". Там добавили, что таких планов у министерства нет, отметив отсутствие необходимой законодательной базы для подобных действий.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

