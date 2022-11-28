Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС временно недоступен

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На портале Федеральной налоговой службы из-за технических работ недоступен личный кабинет налогоплательщика. Пользователям принесли извинения за временные неудобства.

Россияне не могут оплатить налоги через сайт или мобильное приложение. Кроме того, не получается произвести оплату и через приложение Сбербанка по QR-коду.

Срок уплаты налогов на имущество физлиц истекает 1 декабря. До этого дня граждане должны оплатить:

транспортный налог;

земельный налог;

налог на недвижимость;

в ряде случаев – НДФЛ.

Ранее в Москве начал действовать экспериментальный налоговый режим для малого бизнеса.

Заместитель мэра Владимир Ефимов пояснил, что новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до пяти человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей, а также остаточной стоимостью до 150 миллионов рублей.

По его словам, налогоплательщики не будут сдавать декларации в налоговые органы, платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование. Платежи за них внесут из бюджета.

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