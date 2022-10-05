На госуслугах отменят скидку на оплату госпошлин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Скидка в 30% на оплату государственных пошлин через портал "Госуслуги" будет отменена с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина РФ.

По данным ведомства, подобная мера учтена в формировании доходной части бюджета РФ на следующий год.

"Министерство финансов РФ не выходило с предложением об отказе от 30% скидки на оплату пошлин через госуслуги, скидка изначально планировалась как временная мера – до 1 января 2023 года", – сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время физические лица могут получить скидку в 30% при безналичной оплате госпошлин на портале.

В Минфине дополнили, что решение об отмене скидки вызвано отсутствием предложений о продлении меры. Кроме того, федеральный бюджет сформирован с учетом отмены скидки на 2023–2025 годы.

Ранее на портале "Госуслуги" появилась форма обратной связи для жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России.

Россияне смогут подать жалобу с помощью бота Макса. Для этого необходимо ввести в чате с ботом "жалоба" и выбрать раздел "призыв в рамках частичной мобилизации". Кроме того, на госуслугах теперь можно записаться в добровольцы. Соответствующий баннер доступен в личном кабинете у мужчин.



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