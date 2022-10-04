Эксперт оценил поручение Путина об отказе от обработки данных на госуслугах

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Иван Мельников в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" прокомментировал поручение Владимира Путина о разрешении россиянам отказываться от обработки персональных данных на госуслугах.
По словам Мельникова, граждане до этого имели возможность отказаться от подобной процедуры. Так, человек может оставить персональные данные на госуслугах, а после их отозвать.
Поручение президента России направлено на создание упорядоченной системы, отметил правозащитник.
"Считаю, что инициатива полезная, она может многим облегчить жизнь, потому что на сегодняшний день всем поступают спам-звонки, и, возможно, что используют где-то ваши данные, которые были когда-то получены", – прокомментировал Мельников.
Он обратил внимание на то, что обращения граждан в полицию по поводу использования конфиденциальных данных сторонними организациями часто остаются безуспешными. Это происходит из-за ранее данного соглашения.
Ранее руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, профессор Вадим Виноградов рассказал россиянам, как отозвать персональные данные из организаций.
Он отметил, что подобное право россиян предусмотрено Федеральным законом "О персональных данных". Виноградов добавил, что согласие на использование личной информации на сайтах можно отозвать через форму обратной связи или по электронной почте.
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