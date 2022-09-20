Россияне смогут заявить об ошибочно выставленных долгах через госуслуги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С 20 сентября на портале госуслуг появилась новая функция, благодаря которой россияне смогут оспорить числящийся за ними чужой долг. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"На портале госуслуг запущен новый сервис в рамках подачи заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Теперь граждане могут подать заявление о том, что на них по ошибке числится чужой долг", – говорится в сообщении ведомства.

По данным Минцифры, воспользоваться подобной услугой можно, если россиянину пришел долг другого гражданина с полностью совпадающими ФИО.

Чтобы подать заявление, необходимо воспользоваться услугой "Подача заявлений и ходатайств в ФССП", в пункте "Кем вы являетесь в исполнительном производстве?" нужно выбрать вариант "На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить". Затем заявителю необходимо дополнить обращение документами, которые могли бы подтвердить отсутствие долга.

"Это может быть скан личного документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина и отличить его от настоящего должника. Далее заявление сформируется автоматически и отправится в службу судебных приставов. Решение по заявлению пристав примет в течение 17 дней", – заявили в ведомстве.

Там добавили, что с помощью новой функции россияне также могут внести оплату по собственным долгам и подать заявления, в том числе о продлении сроков исполнительного производства.

Ранее Минцифры предложило ввести на портале госуслуг возможность отзыва всех согласий на обработку всех персональных данных, которые давал гражданин.

Для этого в личном кабинете пользователя на портале нужно создать список всех согласий, которые он дал, чтобы человек мог отозвать каждое из них. Кроме того, после этого действия гражданина организация также обязана удалить его данные, сообщил глава министерства Максут Шадаев.