В России разработали новую статью Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российские общественники предлагают освободить бизнес от уголовного преследования в случае возмещения неуплаченных налогов. Как сообщила руководитель экспертного центра организации "Деловая Россия" Екатерина Авдеева, общественники подготовили новую статью в УК РФ.

По ее словам, изменения предлагается внести в статью 159 Уголовного кодекса. Сейчас предприниматели, которые не уплатили налоги, чаще всего становятся фигурантами уголовных дел о мошенничестве по общеуголовным частям данной статьи. Это лишает бизнес гарантий в ходе расследования, пояснила Авдеева.

"Нами разработан законопроект <...>, который будет предполагать ответственность за налоговое мошенничество. Это будет исключительно предпринимательская статья", – приводит ее слова РИА Новости.

Она подчеркнула, что законопроектом также предусмотрено одновременное внесение изменений в статьи 76.1 Уголовного кодекса РФ и 28.1 Уголовно-процессуального кодекса.

Данные изменения предполагают возможность либо прекращения уголовного преследования, либо освобождения от уголовного наказания в случае уплаты штрафа и возмещения ущерба в двойном размере.

Авдеева считает, что данные законодательные инициативы будут выгодны для федерального бюджета, а также дадут предпринимателям шанс. При этом она указала, что такие меры будут возможны только для бизнесменов, которые впервые совершили "мошенничество" при возмещении НДС.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон, предусматривающий введение новой льготы. Она снижает налог на имущество физических лиц в три раза с нежилых объектов, не использующихся в торгово-офисной деятельности.

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