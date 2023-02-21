В РФ предложили смягчить наказание за налоговые преступления

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Уголовный кодекс РФ (УК РФ), которые подразумевают смягчение наказания за налоговые преступления. Об этом сообщает "Коммерсант".

Законопроектом предлагается вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или прекратить уже существующее, если предприниматель погасил все недоимки и соответствующие штрафы за просроченные платежи.

Помимо этого, нововведение подразумевает сокращение сроков давности привлечения к ответственности за уклонение от уплаты налогов с 10 до 6 лет. Таким образом преступления по статьям будут расцениваться как средние тяжкие вместо тяжких.

По данным источника издания, правительство РФ намерено утвердить законопроект на ближайшем заседании. После этого его внесут на рассмотрение в Госдуму.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти рассмотрят вопрос о введение разового сбора с компаний, прибыль которых за последние 2 года превысила миллиард рублей. Предполагалось, что мера может не распространяться на предприятия нефтегазового сектора. Сбор могут закрепить в Налоговом кодексе РФ как обязательный или добровольный.



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