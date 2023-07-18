Суд арестовал более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты Блиновской

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Московский суд арестовал 50 банковских счетов блогера Елены Блиновской, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 миллионов рублей в различной валюте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что обеспечительные меры были наложены на более чем 46 миллионов рублей, 292 тысячи долларов, 123 юаня и 5 дзао блогера.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили в полицию из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном.

Впоследствии мужу блогера также предъявили обвинение по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 июля