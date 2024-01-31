Экс-президента Внешпромбанка приговорили к 13 годам за хищение 156 млрд рублей

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Столичный Хамовнический суд принял решение взыскать в пользу Внешпромбанка 130 миллиардов рублей с экс-президента кредитной организации Ларисы Маркус и других фигурантов дела о хищениях. Ее также приговорили к 13 годам колонии общего режима за кражу 156 миллиардов рублей, пишет РИА Новости.

"Удовлетворить в полном объеме иск Внешпромбанка, заявленный в рамках уголовного дела", – огласил решение судья.

Помимо Маркус, фигурантами дела стали еще шесть человек. Одного из них приговорили к условному сроку и амнистировали, остальные получили от 4,5 до 9 лет колонии и были взяты под стражу.

Согласно версии следствия, в апреле 2009 года фактический собственник банка Георгий Беджамов и его сестра Маркус создали преступную группу. В ее составе оказались вице-президент кредитной организации Елена Глушакова, первый вице-президент Али Одей Аджин, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие.

Правоохранители установили, что фигуранты присвоили переданные Маркус денежные средства банка с помощью выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 человек и 427 организаций. Кроме того, они списали с депозитных счетов клиентов более 156 миллиардов рублей, считает следствие.

Беджамов в настоящее время находится в Великобритании, его дело было рассмотрено заочно. В свою очередь, Маркус и Глушакова уже были судимы за хищение денег банка и приговорены к 8,5 и 4 годам колонии соответственно.

Внешпромбанк стал банкротом в 2016 году, долг кредитной организации составил 215 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Таганский суд Москвы приговорил главу Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица к пяти годам условно по делу о растрате в особо крупном размере. Его также обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей.