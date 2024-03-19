Экс-замминистра просвещения Ракову приговорили к 5 годам колонии по делу о мошенничестве

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Никулинский суд Москвы назначил экс-замминистру просвещения России Марине Раковой пять лет колонии по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд признал ее виновной в мошенничестве, наказание она будет отбывать в колонии общего режима. При этом прокурор просил назначить Раковой максимальное наказание по этой статье в виде восьми лет лишения свободы.

"До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действий оставить в силе", – уточнил судья.

Также суд взыскал с Раковой 2 миллиона 180 тысяч рублей в счет погашения ущерба, удовлетворив иск РАНХиГС как потерпевшей стороны.

Кроме того, суд вынес приговор и экс-ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, назначив ему четыре года лишения свободы условно. На скамье подсудимых также оказались бывший проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, экс-сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт Шанинки Кристина Крючкова и гражданский супруг Марины Раковой Артур Стеценко.

В результате Заку назначили 4,6 года лишения свободы условно и штраф в размере 700 тысяч рублей, Инкину – 3,5 года условно, Стеценко – 3 года условно, Федотову – 3 года условно, Крючковой – 3 года условно и штраф на сумму 300 тысяч рублей.

Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении в размере 50 миллионов рублей еще в 2021 году. По версии следствия, в 2019 году она потребовала выделить ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" бюджетные средства, которые должны были быть направлены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование". Однако вскоре выяснилось, что деньги были похищены.

Еще один эпизод в деле связан с фиктивным трудоустройством 13 сотрудников Минпросвещения в Институт общественных наук и Федеральный институт развития образования, которые являются подразделениями РАНХиГС. По данным следствия, существующие на бумагах люди несколько лет не появлялись на работе, но регулярно получали зарплату. Эти средства в итоге забирали себе фигуранты дела.

В феврале 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Раковой и других фигурантов этого дела. Их обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц с использованием служебного положения.

