Утверждено обвинительное заключение по делу экс-замглавы Минпросвещения Раковой

Фото: Агентство "Москва"/Никеричев Андрей

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении бывшего замглавы Минпросвещения РФ Марины Раковой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замминистра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, Евгения Зака, Максима Инкина, Сергея Зуева, Артура Стеценко, Кристины Крючковой и Ивана Федотова", – говорится в сообщении.

Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, организованном группой лиц с использованием служебного положения. При этом в ведомстве учли роль и степень участия каждого из обвиняемых.

Отмечается, что фигуранты дела признали свою вину и частично возместили ущерб. Далее дело будет передано в Никулинский суд Москвы.

Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей. По версии следствия, в 2019 году она добилась выделения "Фонду новых форм развития образования" бюджетных средств в рамках федерального проекта "Учитель будущего" и нацпроекта "Образование", однако деньги были похищены.

Позже ей было предъявлено еще одно обвинение в мошенничестве. Ущерб по новому делу оценивался более чем в 9 миллионов рублей. Кроме нее, фигурантами дел стал еще ряд лиц, в числе которых ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники "Фонда новых форм развития образования" Евгений Зак, Максим Инкин и другие.

В конце января текущего года расследование уголовного дела было завершено. Сотрудниками МВД РФ были собраны все необходимые доказательства вины Раковой и других фигурантов дела.



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