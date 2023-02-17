Комиссаров сообщил о планируемых кадровых перестановках в РАНХиГС

Фото: ТАСС/Александр Щербак

В РАНХиГС пройдет большое количество кадровых перестановок, однако руководство вуза не ставит перед собой задачу просто поменять какой-то процент сотрудников. Об этом сообщил исполняющий обязанности ректора Алексей Комиссаров в интервью газете "Известия".

"Кадровые перестановки, безусловно, будут. Я честно говорю, что изменений будет много. Кому-то они понравятся, кто-то их будет достаточно тяжело переживать", – отметил он.

По его словам, у каждого из сотрудников есть возможность проявить себя, показав свою готовность работать в более высоком ритме, чем раньше. Комиссаров подчеркнул, что если руководители будут придерживаться главных принципов и ценностей академии, то они будут работать и дальше.

И. о. ректора не стал давать конкретных прогнозов по поводу сроков кадровой перестройки, сообщив, что этот процесс практически непрерывный. Он допустил, что в первые месяцы перестановок будет больше.

"Потом, я надеюсь, основной костяк сформируется и останется", – добавил Комиссаров.

В январе этого года Владимир Мау был освобожден с поста ректора РАНХиГС по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности ректора академии был назначен проректор Алексей Комиссаров. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Комиссаров работает в РАНХиГС с 2017 года. С 2018 года он выполняет функции директора института Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Летом прошлого года Мау предъявили обвинение в хищении средств академии. Он проходил по делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой и ректора "Шанинки" Сергея Зуева.



Алексей Комиссаров назначен исполняющим обязанности РАНХиГС

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