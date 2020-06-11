Центр специализированной хирургической помощи откроют в больнице имени Юдина на юге Москвы

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В клинической больнице имени Юдина продолжаются работы по созданию Центра специализированной хирургической помощи. Об этом заявил Сергей Собянин при осмотре работ в новом центре в Коломенском проезде.

"Больница Юдина одна из крупнейших в городе. Наряду с другими клиниками она активно работала и работает по борьбе с СOVID-19. Работает успешно, спасла тысячи жизней. Одновременно с такой внештатной работой больница думает и о будущем, о своем развитии", – сказал мэр Москвы.

По словам главы города, в данном корпусе будет предоставляться специализированная помощь.

"Здесь, в этом корпусе, будет специализированная помощь, самые высококвалифицированные врачи, хорошее оборудование", – уточнил Собянин.

Планируется, что новый центр примет пациентов уже в следующем месяце. "Мы считаем, что в июле первые пациенты уже будут в нашей клинике", – поделилась главный врач больницы Ольга Папышева.

Главврач обращает внимание, что в медучреждении будут лечить заболевания, которые некоторое время назад считались неизлечимыми. Там будут работать нейрохирурги, сосудистые хирурги, микрохирурги и травматологи.

Новый Центр специализированной хирургической помощи находится в бывшем терапевтическом корпусе в семиэтажном здании площадью 15,3 тысячи квадратных метров. В здании проводится комплексная реконструкция. Отмечается, что мощность этого центра составит 220 коек.

Основной специализацией будет хирургия и травматология верхних конечностей. Ко всему прочему, важным направлением деятельности центра станет гнойная хирургия. Здесь помогут москвичам при обычных нагноениях, а также жизнеугрожающих и редких гнойно-воспалительных заболеваниях руки и кисти.

Ранее сообщалось, что была введена в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском переулке. Занимаемая поликлиникой площадь составила 8,5 тысячи квадратных метров.