Введена в эксплуатацию детско-взрослая поликлиника в Большом Строченовском переулке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Большом Строченовском переулке ввели в эксплуатацию детско-взрослую поликлинику. Она рассчитана на 530 посещений в смену, передает портал мэра и правительства Москвы.

"В ходе контроля строительства поликлиники в Большом Строченовском переулке проведено 20 проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз, которые выполнили весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Отмечается, что занимаемая поликлиникой площадь составила 8,5 тысячи квадратных метров. Всего в ней насчитывается 5 этажей.

На территории учреждения планируется обустроить изолированный детский блок на 130 посещений в смену, где разместятся кабинеты профильных врачей, функциональной диагностики и физиотерапии. Кроме того, там будут функционировать педиатрическое отделение и кабинет здорового ребенка.

Взрослый блок рассчитан на 400 посещений в смену. Там будут работать терапевтическое отделение и дневной стационар, кабинеты врачей-специалистов, отделения лучевой диагностики, медицинской профилактики и реабилитации.

Уточняется, что благодаря вводу поликлиники в эксплуатацию улучшится медобслуживание 50 тысяч жителей района.

Ранее сообщалось о том, что детские сады, ФОК и поликлиника появятся в Перове по программе реновации. Как рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, предполагается развивать не только социальную, но и транспортную инфраструктуру.