Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в ближайшие годы построят 47 крупных медицинских объектов, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра нового здания детской поликлиники № 99 в Марфине.

"Мы на ближайшие годы наметили построить 47 крупных медицинских объектов мощностью около миллиона квадратных метров. Это беспрецедентная программа строительства в области здравоохранения. И, конечно, она будет приоритетной в ближайшее годы", – сказал мэр.

Собянин отметил, что в Москве большинство строек было закрыто в связи с распространением коронавируса, "но стройки, связанные со здравоохранением, мы старались не останавливать".

"Понятно, что произошло некоторое замедление этих строек. Многие строители не всегда себя хорошо чувствовали в этой ситуации. Сегодня все объекты здравоохранения начинают строиться по полной программе, что называется", – рассказал Собянин.

В материалах пресс-службы мэрии отмечается, что в 2020–2023 годах будет построено 47 объектов здравоохранения, в том числе 27 поликлиник, 14 больничных корпусов и шесть подстанций скорой помощи.

Начиная с 2011 года в Москве построили около 90 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Среди них 42 поликлиники, из которых 17 были построены за счет адресной инвестиционной программы Москвы. Еще 25 поликлиник возвели за счет инвесторов.

В ходе осмотра детской поликлиники № 99 на улице Академика Комарова Собянин поручил ускорить ее открытие. Мэр напомнил, что ранее детская поликлиника в Марфине находилась на первом этаже жилого дома и ограниченность помещения не позволяла создать там комфортные условия для пациентов и медиков.