Собянин поручил ускорить открытие новой детской поликлиники в Марфине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поручил ускорить открытие детской поликлиники № 99 на улице Академика Комарова в Марфине. Об этом мэр заявил во время осмотра нового здания медучреждения.

"Марфино получает первоклассную детскую поликлинику, оснащенную всем необходимым оборудованием. Я думаю, что дети и их родители будут чрезвычайно рады, что будут получать здесь качественную медицинскую помощь. Лицензию надо оформлять в ускоренном порядке. Я считаю, что в течение месяца необходимо закончить все организационные вопросы, начинать переезжать сюда и работать", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что ранее детская поликлиника находилась на первом этаже жилого дома и ограниченность помещения не позволяла создать там комфортные условия для пациентов и медиков.

Дети, проживающие в Марфине, до последнего времени были прикреплены к обособленному подразделению филиала № 3 детской поликлиники № 99, расположенному на первом этаже жилого дома 1971 года постройки на Малой Ботанической улице, 1.

Работы начались в 2016 году и завершились весной 2020-го. Современное пятиэтажное здание возвели по индивидуальному проекту примерно в 500 метрах от старой поликлиники.

Мощность новой поликлиники составит 320 посещений в смену. Это почти на 75% больше нынешних 184 посещений в смену. Площадь нового здания – 8,37 тысячи квадратных метров, что в 6,2 раза больше старого.

В новой поликлинике будут работать 98 человек, в том числе 34 врача, 24 медсестры и 40 других сотрудников. Помимо 38 сотрудников обособленного подразделения филиала № 3, сюда переведут 38 специалистов из других филиалов и 19 сотрудников административного персонала. Дополнительно примут на работу трех медсестер.

Фасады поликлиники выполнены в современном архитектурном стиле из материалов ярко-красного и бежевого цветов. В центре здания расположена лестница с панорамным лифтом. Холлы каждого этажа поликлиники имеют свое уникальное цветовое решение – от холодного голубого до теплых лососевых оттенков.

Кабинеты врачей расположатся с учетом ожидаемых потоков пациентов. Это снизит вероятность возникновения очередей. Часто посещаемые специалисты разместятся на первых этажах, менее востребованные, а также административные кабинеты – на верхних этажах.

В поликлинике оборудуют кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты вакцинации, ингаляционной терапии и электросветолечения, массажа и физиотерапии, а также зал лечебной физкультуры с кабинетом механотерапии, что позволит комплексно лечить различные заболевания.

В детской поликлинике будут вести прием врачи-педиатры, а также специалисты узких направлений: невролог, нефролог, офтальмолог, отоларинголог, детский хирург, уролог, детский гинеколог, детский кардиолог, подростковый врач, физиотерапевт, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, гематолог, врач ультразвуковой диагностики.

Рабочие места врачей оснастили удобной, эргономичной мебелью и подключили к системе ЕМИАС. В новом здании планируется проводить функциональные исследования, в том числе электрокардиографию (ЭКГ), ультразвуковые исследования органов брюшной полости, почек, мочевого пузыря и органов малого таза, эхокардиографию (ЭхоКГ), нейросонографию (обследование головного мозга новорожденных), ультразвуковую доплерографию (исследование кровотока сосудов головы и шеи).

В структуре поликлиники будет работать дневной стационар на 10 коек, в том числе совместного пребывания матери и ребенка по профилям "педиатрия" и "неврология". Также в детской поликлинике откроют молочно-раздаточный пункт.

Дети с симптомами инфекционных заболеваний будут проходить в поликлинику через специальные фильтр-боксы. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием, что позволит маленьким пациентам проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому.

В частности, в новом здании установят рентген, флюорограф, аппараты УЗИ, ЛОР-установку, офтальмологическое оборудование. Для комфорта пациентов на каждом этаже предусмотрены санузлы, в том числе для маломобильных граждан.

Открытые пространства оборудуют диванами и другой удобной мебелью, телевизорами и кулерами с водой. Будет организована удобная навигация. Современная система кондиционирования обеспечит комфортный температурный режим.

В распоряжении врачей и медсестер будут уютные комнаты и зоны отдыха, где можно пообщаться, перекусить или выпить кофе. В здании установили две группы лифтов – для пациентов и персонала, а также пандусы для маломобильных граждан.

Рядом с поликлиникой находится остановка наземного общественного транспорта, поэтому добираться до нее будет удобно. Также для посетителей обустроили паркинг на 16 машино-мест.

С начала года в Москве построены четыре здания для различных медучреждений. В этом году планируется построить еще 13 объектов.