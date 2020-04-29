Отделение скорой помощи с вертолетной площадкой построят для больницы имени Жадкевича

10:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стационарное отделение скорой помощи с вертолетной площадкой появится на территории ГБУЗ "ГКБ имени Жадкевича". Ввод здания в эксплуатацию запланирован на 2022 год, передает Агентство "Москва" заявление департамента строительства.
"В настоящее время идет проектирование объекта, к строительству мы планируем приступить уже в этом году", – приводят в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
Известно, что строительные работы будут проводиться по адресу: Можайское шоссе, дом 14. Благодаря строительству данного объекта получится оперативно распределить пациентов по функциональным зонам.
Кроме того, будет действовать вертолетная площадка с комнатой ожидания экипажа вертолета и диспетчерской, которые разместят на крыше проектируемого здания.
Отмечается, что из въездного отапливаемого тамбура на четыре машины скорой помощи столичные пациенты сразу окажутся в зоне регистрации и распределения больных.
При этом основным ядром первого этажа станет противошоковое отделение, у которого будет собственная зона срочной диагностики, лаборатория и операционные.
Кроме того, планируется, что взаимосвязь с уже действующими корпусами больницы обеспечат благодаря крытым переходам. В результате врачам и пациентам не нужно будет выходить на улицу, чтобы перейти в другой корпус.
Ранее стало известно, что дополнительный медкорпус построят у поликлиники № 218 в Москве.
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