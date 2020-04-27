Корпуса второй очереди больницы в Коммунарке готовы на 50%

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Работы по строительству пяти корпусов второй очереди больницы в Коммунарке завершены почти на 50%, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Отмечается, что на данный момент активно возводятся амбулаторный, детский и инфекционный корпуса, родильный дом и подстанция скорой помощи.

"Общая готовность второй очереди оценивается примерно в 50%. Дальше всего работы продвинулись по инфекционному корпусу – 60%, готовность подстанции скорой помощи оценивается в 63%, а строительство вертолетной площадки для доставки больных – 70%", – приводятся в сообщении пресс-службы слова заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

По его словам, возводимая больница и роддом станут самым крупным медцентром в ТиНАО и одним из крупнейших в стране. Заммэра добавил, что корпуса второй очереди площадью 79 тысяч квадратных метров планируют сдать до конца 2021 года.

Накануне Бочкарев рассказал, что с начала года в Москве построено четыре здания для различных медучреждений. В этом году планируется построить еще 13 объектов. Он напомнил, что также вне годового плана всего за месяц была построена и уже открыта инфекционная больница в ТиНАО на 800 мест для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в столице построены здания для перинатально-кардиологического корпуса на 330 мест при больнице № 67, детской поликлиники № 71 на 320 посещений в смену, медцентр в составе жилого комплекса на Варшавском шоссе, а также корпус медобслуживания на 50 посещений в смену в Хорошевском районе.