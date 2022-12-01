Собянин рассказал о строительстве нового корпуса детской ГКБ святого Владимира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство нового комплекса детской больницы святого Владимира завершат в конце 2023 года. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра комплекса.

"Детская больница святого Владимира – первое место в Москве с огромной историей оказания помощи детям Москвы и детям страны. Мы приняли решение построить эту клинику заново, чтобы было второе рождение – будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная последними технологиями", – сообщил мэр столицы.

По словам Собянина, в новом комплексе будут работать более 1 000 медиков. Детям будет оказываться современная медицинская помощь.

"Проект великолепный, современный, соответствует современной медицине, которая требуется в Москве", – сказал главный врач детской городской клинической больницы святого Владимира Сергей Заварохин.

Возведение комплекса на территории ДГКБ святого Владимира – один из крупнейших проектов в сфере столичного здравоохранения. В здании пациентам будут доступны все виды исследований и терапевтических процедур.

Одной из особенностей комплекса является вертолетная площадка. Благодаря ей медучреждение сможет принимать пациентов, экстренно доставленных с мест происшествий и катастроф.

Новый комплекс будет рассчитан на 482 места, что позволит увеличить общее число коек в больнице святого Владимира. Кроме того, здание будет рассчитано на размещение детей с родителями. Для матерей и отцов будут предусмотрены кровати. В палатах также будут установлены душ и телевизор.

Для медперсонала обустроят зоны отдыха. Для общения пациентов с врачами также предусмотрят отдельные зоны.

Помимо этого, в больнице разместят уникальный центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, оснащение которого позволит применять методы заместительной почечной терапии для лечения новорожденных и детей в возрасте до 18 лет.

В настоящее время строительная готовность нового корпуса больницы составляет 7%. На территории строительства завершены работы по выносу инженерных коммуникаций, устройству котлована, фундаментной плиты и вертикальной гидроизоляции.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в столице ведется строительство 18 детских поликлиник. Каждый объект возводится по индивидуальному проекту. Все поликлиники будут современными и многофункциональными.



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