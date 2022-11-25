Собянин принял решение об обеспечении нуждающихся бесплатными глазными протезами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Евгений Самарин

Правительство Москвы включило глазные протезы в перечень технических средств реабилитации, предоставляемых за счет бюджета города. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

До настоящего времени глазные протезы предоставляли за счет города только инвалидам, однако до 50% пациентов на момент оперативного вмешательства не являются инвалидами и при проведении медико-социальной экспертизы не могут быть ими признаны.

Решение столичных властей позволит обеспечивать ими нуждающихся москвичей и таким образом улучшить качество их жизни. Чтобы получить глазные протезы, пациентам нужно взять направление в городской поликлинике и пройти врачебную комиссию – детям в Морозовской больнице, а взрослым – в офтальмологическом центре ГКБ имени Боткина.

Ежегодно специалисты московской системы здравоохранения проводят от 150 до 220 операций тем, кто нуждается в удалении глазного яблока. Причиной для таких вмешательств могут служить внутриглазные опухоли, терминальная глаукома, поствоспалительные и посттравматические состояния, приведшие к слепоте и субатрофии глазного яблока.

Вместо глаза пациентам устанавливают имплант, заменяющий утраченный зрительный орган и позволяющий сохранить органно-рефлекторные связи. Глазной протез помогает поддерживать в тонусе мимические мышцы лица, фиксирует слезные железы в физиологическом положении, является барьером для попадания инфекций в полость глазницы, защищает веки от провисания, предотвращает остановку роста костных пластин лицевого черепа.

При первичном протезировании обычно используются 2–3 стандартных глазных протеза. В последующем глазной протез меняют детям детей один раз в год, взрослым – не чаще раза в два года.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице завершили разработку клиентских путей – алгоритмов оказания онкологической помощи. По ее словам, там прописали необходимые приемы специалистов, перечень исследований и сроки их исполнения. Этапы диагностики и лечения разработали с учетом федеральных клинических рекомендаций.



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