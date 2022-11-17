Ракова рассказала о формировании "клиентских путей" до окончания наблюдения онкопациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/В. Новикова

Медицинское сообщество Москвы завершило разработку алгоритмов оказания онкологической помощи – клиентских путей – от диагностики до окончания наблюдения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Клиентские пути стали еще одним шагом реализации ценностно ориентированного подхода в системе столичного здравоохранения, когда в центре внимания находится пациент: его здоровье, эмоциональное состояние, качество жизни", – приводятся в материале слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Как уточняется, в клиентских путях прописаны необходимые приемы специалистов, перечень исследований и сроки их исполнения. Этапы диагностики и лечения разработали с учетом федеральных клинических рекомендаций.

Ранее Ракова сообщила, что столичные врачи начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта. Инструменты научились распознавать признаки данного заболевания на КТ. По ее словам, за последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.



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