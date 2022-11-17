Почти треть россиян признались, что не доверяют врачам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 29% жителей России признались, что предпочитают не обращаться к медспециалистам для решения проблем со здоровьем. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на исследование онлайн-платформы Budu.

Выяснилось, что 41% россиян обсуждают с врачами любые моменты, касающиеся их здоровья – от простуды до тяжелого заболевания. Пятая часть респондентов поделились, что посещают больницы редко, только если имеют серьезные опасения. Около 12% на регулярной основе проходят специальные обследования для профилактики.

"Что интересно: 56% респондентов моложе 35 лет вообще не обращаются к врачам, в то время как большинство россиян (54%) старше 35 лет консультируются со специалистами при любом заболевании", – пояснили эксперты.

Однако они подчеркнули, что далеко не все жители России следуют рекомендациям медиков. Порядка 45% отметили, что придерживаются советов врачей частично, а 21% занимаются самолечением.

По мнению экспертов, подобный результат говорит о желании россиян следовать привычным методикам, а не рекомендациям специалистов.

Ранее врач-гастроэнтеролог Марина Шурова поделилась, что из-за самостоятельного лечения антибиотиками пациенты могут столкнуться с запорами и диареей. По ее мнению, прием этих препаратов в сезон простуды для профилактики нарушает микрофлору кишечника.

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