Город выставил на торги девять участков под спортивные объекты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве выставили на торги девять земельных участков под спортивные объекты. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Как отметил заммэра Владимир Ефимов, в рамках аукционов будет принято решение о том, кому будет предоставлено право на размещение некапитальных объектов и размер платы. Их проведу в период с 26 сентября по 10 октября.

"Новые пространства для занятий физкультурой и спортом появятся на востоке, юго-востоке и северо-востоке столицы, а также в Троицком административном округе. Под эти цели город предлагает инвесторам девять земельных участков общей площадью около 5,5 гектара", – добавил он.

Соглашения с инвесторами заключат на три года. Актуальная информация о торгах публикуется на инвестиционном портале.

Прием заявок будет завершен в период с 20 сентября по 6 октября. Желающие поучаствовать в торгах должны зарегистрироваться на "Росэлторг", а также потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись.

В свою очередь, глава московского Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков уточнил, что площадь самого большого участка составляет 16 тысяч "квадратов". Речь идет о территории возле Серебряно-Виноградного пруда на Измайловском шоссе. Здесь планируется построить сооружения для технических видов спорта.

Другие два участка располагаются в районах Косино-Ухтомский и Преображенское. Площадь первого составляет 3 тысячи "квадратов", а второго – 4,3 тысячи "квадратов".

Три территории вдоль Волгоградского проспекта в Выхино-Жулебине, которые в настоящее время не используются, тоже были выставлены на торги. Их площадь – от 4,5 до 10 тысяч "квадратов".

В ТиНАО под размещение спортивных объектов выделили еще два участка. Один из них располагается на Школьной улице (3 тысячи "квадратов"), а другой – на Юбилейной улице (6,7 тысячи "квадратов").

Последний участок площадью 2,9 тысячи "квадратов" находится рядом с Хибинским сквером в Ярославском районе.

Ранее в Москве досрочно выполнили годовой план по строительству спортивных объектов. В городе уже появились 14 новых сооружений, работы по строительству которых планировали закончить в 2023 году.

За счет инвесторов возвели восемь объектов, общая площадь которых составила 83 тысячи "квадратов". Средства на строительство еще шести сооружений площадью 35 тысяч "квадратов" взяли из городского бюджета.



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