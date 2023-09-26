Здание спортивного назначения на северо-востоке Москвы выставили на торги

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здание спортивного назначения в районе Алексеевский на северо-востоке столицы выставили на торги, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова.

Площадь здания с мансардой составляет свыше 1,4 тысячи квадратных метров, уточнил он. По его словам, победитель аукциона получит возможность открыть в нем спортивно-оздоровительный центр. Договор аренды заключат на 25 лет.

Объект находится в жилом микрорайоне на улице Касаткина, доме 19. В нем располагаются четыре спортивных зала площадью от 40 до 950 квадратных метров, а также комнаты отдыха, раздевалки, уборные, душевые и сауна.

Сами торги состоятся 6 октября, на них определится размер годовой арендной платы. Подать заявку на участие в них можно до 2 октября. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее стало известно, что в столице выставили на торги девять земельных участков под спортивные объекты. В рамках аукционов будет принято решение о том, кому передадут право на размещение некапитальных объектов и размер платы. Их проведут в период с 26 сентября по 10 октября.

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