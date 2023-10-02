Шесть коммерческих помещений в четырех округах Москвы выставят на торги

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Столичные власти выставят на торги шесть коммерческих помещений, которые расположены на востоке, северо-востоке, севере и западе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Общая площадь пространств оценивается в 2,8 тысячи квадратных метров. Они предназначены для ведения бизнес-деятельности.

"Самое большое помещение площадью 887,1 квадратного метра расположено в здании на Сельскохозяйственной улице. Площадь самого маленького из них составляет 115,4 квадратного метра, объект находится на Кутузовском проспекте", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

На востоке Москвы на торги выставят два помещения, расположенные в районе Соколиная Гора. Одно из них площадью 512 "квадратов" располагается в пешей доступности от станции метро "Шоссе Энтузиастов". Второе помещение площадью 631,9 квадратных метра находится в районе Метрогородок.

В западном районе Дорогомилово выставят объект площадью 115,4 квадратных метра. Пространство находится недалеко от станции метро "Кутузовская".

Еще одно помещение располагается в Ховрине. Оно находится на цокольном этаже жилого дома и может быть передано под открытие кафе, ресторана, мастерской или офиса.

До этого на городские торги выставили участок в районе Южное Бутово. Инвестор сможет использовать его для строительства объекта спорта и культурно-досуговой деятельности. Аукцион состоится 5 октября на электронной торговой площадке "Росэлторг".

