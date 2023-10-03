Инвесторы смогут ставить вендинговые автоматы в Измайловском парке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Город организует торги на право установки четырех вендинговых автоматов с едой и напитками в Измайловском парке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

"Представителей малого и среднего бизнеса приглашают к участию в аукционах на право размещения в Измайловском парке четырех торговых автоматов: трех – с прохладительными напитками и одного – со снековой продукцией", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о местах для размещения автоматов около Круглого пруда, шахматного павильона и на Северной площади. В ассортименте могут быть представлены чипсы, сухарики, семечки, питьевая вода, соки, квас и другие.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 6 октября. Торги состоятся на электронной платформе "Росэлторг" 11 октября.

Помимо этого, на городские торги выставят шесть помещений в четырех округах Москвы для открытия коммерческих точек, в том числе кафе, мастерских или офисов. Общая площадь пространств оценивается в 2,8 тысячи квадратных метров.

