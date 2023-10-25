Город передал центру досуга и спорта "Сказка" помещение в Хорошёвском районе Москвы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Центр досуга и спорта "Сказка" получил от города новое помещение в Хорошёвском районе Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Так, город передал центру "Сказка" новое помещение общей площадью 310,3 квадратного метра, расположенное по адресу улица Куусинена, дом 7, корпус 1. В него сможет переехать Хорошевское отделение центра, которое сейчас находится в подвале жилого дома", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Новое помещение располагается в километре от старого, поэтому посетители смогут избежать неудобств, связанных с переездом учреждения. Всего в кружках и секциях центра занимаются 85 взрослых и 37 детей.

В свою очередь, руководитель Хорошёвского отделения центра "Сказка" Наталья Горбунцова отметила, что помещению не требуется ремонт, поэтому занятия возобновятся в ближайшее время. В новом пространстве будет тренажерный зал, танцевально-спортивный зал, раздевалка для детей и взрослых, а также антикафе для детей от 4 до 16 лет.

Центр досуга и спорта "Сказка" работает в Москве около 20 лет. В его составе функционируют 14 районных отделений.

Ранее Москва получила в собственность спортивный комплекс от инвестора. Общая площадь объекта составляет 5,8 тысячи квадратных метров. В нем оборудовано все необходимое для организации тренировок и занятий физкультурой жителей разного возраста: универсальный и тренажерный залы, медицинские и административные помещения, буфет.

