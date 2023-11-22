Многофункциональный жилой комплекс с медцентром построят на юге Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Многофункциональный жилой комплекс с медицинским центром и офисами возведут в столичном районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, здание будет располагаться на Борисовских прудах. В нем планируется сделать семь секций, под которыми будет подземная парковка. В жилой части специалисты намерены построить 1 320 квартир.

"Специалисты создадут проезды и тротуары, оборудуют площадки для отдыха, занятий спортом и детских игр, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны и высадят деревья и кустарники", – сказал заммэра.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, новый ЖК возведут в соответствии со стандартами безбарьерной среды.

"В рамках формирования безбарьерной среды для маломобильных граждан на территории будут устроены широкие и удобные пешеходные пути, нанесены наземные тактильные указатели и созданы места для отдыха с навесами и скамьями", – добавила она.

Ранее сообщалось, что в районе Тропарево-Никулино открылась новая школа, которая также приспособлена для маломобильных учеников. В корпусе открыли лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку с библиотекой, пространство для шахматного кружка. А на базе IT-полигона учащиеся займутся 3D-моделированием, робототехникой и программированием.

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