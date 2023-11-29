Новостройка по реновации в центре Москвы готова на 85%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новостройка по программе реновации, расположенная в столичном Красносельском районе, готова на 85%. Специалисты уже завершили монтаж фасадных систем и отделку помещений. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект возводится по адресу улица Русаковская, дом 2/1, уточнил он.

"В настоящее время завершается монтаж фасадных систем и отделка помещений, монтаж оконечных устройств инженерных систем. Общую готовность жилого дома можно оценить в 85%", – сказал Загрутдинов.

Новостройка будет предусматривать четыре секции переменной этажности. Фасады облицуют клинкерными плитами, на них установят корзины для кондиционеров. Специалисты оформят входные группы витражным остеклением.

Дом предполагает 166 квартир: 70 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 76 трехкомнатных. Первый этаж здания сделают нежилым. Там могут открыться магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы и многое другое.

В вестибюле жилой части здания разместятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря и зона размещения почтовых ящиков. Специалисты также установят грузопассажирские лифты.

Вход в дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли. Во дворе оборудуют детскую и спортивные площадки, а также территории для отдыха. Рядом с новостройкой высадят деревья, кустарники и газоны.

Ранее стало известно, что жители 248 домов приступили к переселению по программе реновации с начала года. Как уточнил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это порядка 36 тысяч человек из 47 районов города. Горожане будут жить в квартирах с улучшенной отделкой в 40 новостройках.

Мэр Москвы: с начала года ввели в эксплуатацию 52 дома по программе реновации