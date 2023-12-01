Новостройку с подземной парковкой возведут в районе Кузьминки по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Кузьминки началось строительство жилого дома по программе реновации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

"В настоящее время ведутся работы подготовительного периода и устройство шпунтового ограждения. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", – сообщил он.

Новостройка находится по адресу Волгоградский проспект, земельный участок 161/2. Здание будет состоять из четырех секций переменной этажности. Под территорией внутреннего двора разместят подземную одноуровневую парковку.

Всего в доме будет 259 квартир, из них 46 однокомнатные, 176 двухкомнатные и 37 трехкомнатные. Кроме того, одна квартира будет предусмотрена для маломобильных жильцов. Так, в ней будет увеличена ширина коридоров и дверных проемов, а также будет установлена специальная сантехника.

В новых квартирах будет готовая улучшенная отделка, полностью соответствующая стандартам реновации, которые были утверждены постановлением правительства Москвы.

Специалисты выполнят фасады здания из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом. Подъезды будут оформлены витражным остеклением.

Квартиры будут расположены начиная со второго этажа, а на первом разместятся объекты инфраструктуры, техпомещения для обслуживания дома и офисы. Также здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты и прочие объекты. В вестибюле жилой части будут предусмотрены почтовые ящики, колясочная и кладовая для уборочного инвентаря.

В новостройке установят современные грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации. Жилой дом будет оснащен системами оповещения и управления эвакуацией при пожаре, охраны входа в здание и видеонаблюдением.

Помимо этого, специалисты также благоустроят придомовую территорию. Здесь будет организована детская игровая площадка, а также тренажеры, турники и брусья для любителей уличного спорта.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в столице 438 домов по программе реновации находятся в стадии строительства и проектирования.

До этого Сергей Собянин рассказал, что новую площадку в столичном районе Кунцево включили в программу реновации. По словам градоначальника, там построят 5,4 тысячи квадратных метров жилья для 3,5 тысячи человек.

"Мой район. Навигатор": более 143 тыс человек в Москве получили квартиры по реновации