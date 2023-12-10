Новостройку по программе реновации передали под заселение в Перове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Перово передали под заселение новостройку по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Дом располагается по адресу: улица 2-я Владимирская, дом 13, корпус 1. Новые квартиры в нем получат 308 жителей старых пятиэтажек.

"К переселению приступили жители трех домов по адресам: улица 2-я Владимирская, дома 11д и 15, корпус 2, а также улица 3-я Владимирская, дом 10а", – цитируют Левкина на портале мэра и правительства Москвы.

Новостройка располагается в 15–20 минутах ходьбы от станции метро "Перово". Рядом с домом находятся парк культуры и отдыха "Перовская слобода", Измайловский парк, спортивные, медицинские и общеобразовательные организации.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что сначала ведомство направило жителям старых домов письма с предложением о переезде. После этого москвичи приступили к осмотру квартир. На первом этаже дома для удобства горожан располагается центр информирования по переселению.

Сейчас обладателями ключей от квартир по программе реновации в Перове являются уже более 1,4 тысячи человек. В районе строят девять домов, еще два проектируют, а один введен в эксплуатацию и ожидает новоселов.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации построят в Северном Тушине. Он будет состоять из 390 квартир и расположится по адресу: бульвар Яна Райниса, владение 2, корпуса 2, 3. Новостройка станет 11-й в районе с начала 2023 года.



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