Три жилых корпуса строят в рамках реновации в Гольянове на востоке Москвы

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Три жилых корпуса построят в Гольянове на востоке Москвы в рамках программы реновации жилья. Об этом заявил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект, расположенный на Байкальской улице, введут в эксплуатацию в 2025 году. На данный момент строители ведут работы по устройству подземной части сооружения, уточнил он.

"Фасад здания облицуют фиброцементными панелями жемчужно-белого и светло-серого оттенков. Акцентным цветом выступит бирюзовый: им оформят первый этаж корпусов и вставки между окнами. Динамичная этажность зданий оживит жилой комплекс и гармонично впишется в инсоляцию и облик района", – подчеркнул Загрутдинов.

В целом фасады постройки планируют оформить в зелено-песочных тонах. Три корпуса объединит подземный паркинг, а внутри жилых блоков строители разместят 721 квартиру: 206 однокомнатных, 356 двухкомнатных и 159 трехкомнатных.

В вестибюле планируют поместить колясочную и комнату для хранения велосипедов, а также лифты грузоподъемностью 1 000 и 630 килограммов. Все три корпуса выстроят вокруг единого двора, что создаст приватную зеленую территорию для будущих новоселов. Тут появятся зона отдыха, детские и спортивные площадки, подчеркнули в ведомстве.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на новой проектируемой станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии столичного метро появится платформа островного типа. Глубина станции составит около 11 метров при глубине котлована в 17 метров.

Два подземных вестибюля с обеих сторон Уссурийской улицы позволят попасть в метро по подземным переходам. За станцией также предусмотрены оборотные тупики.

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