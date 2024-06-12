Более 2,6 тысячи домов цветов российского флага отремонтировали в Москве

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Специалистам в рамках программы капитального ремонта домов Москвы удалось привести в порядок 2 647 зданий, имеющих цвета российского флага (белый, синий и красный). Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, в столице обновили 2 214 домов белого оттенка. Одно из зданий находится по адресу: Мичуринский проспект, дом 38. Его построили в 1972 году. Специалисты старались восстановить технические характеристики здания, а также придать внешнему виду объекта больше яркости.

Во время ремонта они очистили фасад от старой краски и штукатурки, а затем нанесли штукатурно-окрасочный слой. Также специалисты обновили керамогранитную плитку цоколя, входных групп и восстановили балконы.

При этом специалисты не оставили без внимания 68 домов синего цвета. Например, здание по адресу: Даниловская набережная, дом 6, корпус 2. Этот дом построили еще в 1984 году по индивидуальному проекту, а в 2022 году его окрасили в цвет "синий туман". Кроме того, тогда же специалисты привели в порядок крышу и фасад. При постройке он был облицован мелкоразмерной плиткой.

Мастера обновили балконные плиты и экраны, откосы и отливы на окнах, привели в порядок цоколь и отмостку. В подъезде отремонтировали входную группу, а также привели в порядок крышу здания, уложив новое покрытие и отремонтировав парапеты.

Между тем специалистам удалось привести в порядок около 365 домов красного цвета, включая кирпичное здание по адресу: Веселая улица, дом 4. Его построили в 1957 году по индивидуальному проекту. Можно заметить, что на фасадах присутствуют декоративные элементы. Так, на первом этаже – высокие арочные окна с обрамлением, а входные группы дома декорированы порталами.

В связи с этим мастерам пришлось разработать индивидуальный проект по восстановлению фасадов и декоративных элементов. Так, им удалось отремонтировать крышу, приямки, лестницы входов в подвал и подъезды, а также привести в порядок цоколь здания. Все поверхности были оштукатурены, после чего мастера нанесли финишное декоративное покрытие. В конце здание окрасили в цвет "красный муравей".

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капремонта жилого фонда отремонтируют 170 многоквартирных домов в ЮЗАО. Специалисты проведут соответствующие работы в этом году. Они восстановят фасады, кровлю, приведут в порядок входные группы и балконы, восстановят архитектурные элементы.

