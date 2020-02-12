Беспилотные аппараты проинспектируют территорию Москвы

12:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В 2020 году Госинспекция по недвижимости при помощи квадрокоптеров обследует свыше 100 тысяч земельных участков площадью более 1000 квадратных километров, это практически все округа столицы, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"При помощи беспилотных летательных аппаратов будут выявлены незаконные постройки в 12 округах Москвы. Большое внимание планируется уделить особо охраняемым парковым зонам. Наибольшее число облетов будет в Троицком и Новомосковском административных округах", – сказал Ефимов.
Глава контрольного ведомства Владислав Овчинский, в свою очередь, напомнил, что в 2020 году штат квадрокоптеров пополнится, их количество увеличится в пять раз – до 25 единиц.
"Дистанционный контроль – это существенный шаг вперед в области пресечения возведения самостроя. В 2019 году с помощью квадрокоптеров выявлено 359 признаков нарушений, 257 объектов самовольного строительства. К примеру, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 000 квадратных метров, человеку для выполнения такого объема работ потребуется неделя. Контроль с воздуха позволяет не только минимизировать трудозатраты и существенно сократить время обследования территории, но и способствует предупреждению нарушения и пресечению самостроя на начальном этапе" – отметил Овчинский.
Как отмечается, в перспективе до 90% самостроя будет выявляться при помощи квадрокоптеров.
Ранее стало известно о планах использовать беспилотники для поиска и спасения людей. Разработку мобильного комплекса с подходящими характеристиками уже начал холдинг "Росэлектроника". Летательный аппарат сможет перемещаться на расстояние до 17,5 километра в течение 30 минут, максимальная скорость гаджета будет достигать 70 километров в час.
Для проведения поисковых операций и противопожарного и аварийного мониторингов беспилотники оснастят обзорной и детальной видеокамерами с разрешением Full HD. Данные с них будут в реальном времени поступать на мобильный пункт, а уже оттуда – в оперативный штаб.
А в Томском государственном университете рассказали о планах организовать сервис доставки еды и книг с помощью беспилотников. Проект в дальнейшем могут реализовать в новом кампусе для всех университетов города.
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