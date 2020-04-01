В Минздраве рассказали, можно ли принести коронавирус домой на одежде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева заявила, что одежда может быть источником коронавируса. Об этом она рассказала Москве 24.
"На одежде можно принести вирус. Контактный путь – он существует. Поэтому одежда также может быть источником. На поверхностях коронавирус задерживается на достаточно длительное время. Например, на пластиковой поверхности он держится до 72 часов. Также несколько суток это может держаться и на одежде", – объяснила Ткачева.
При этом поддаваться панике не стоит. Представитель Минздрава рассказала, что никаких специальных санитарных обработок для одежды не требуется.
По данным ВОЗ, в мире заражено COVID-19 уже более 750 тысяч человек, свыше 36 тысяч скончалось. В Москве за последние сутки подтвердили 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в столице, по данным на 1 апреля, 1880 пациентов с COVID-19. Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек – от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также заболевание подтвердили у 29 детей.
Больным пациентам с легкой формой коронавируса разрешили лечение на дому. Ранее стало известно, что такой режим продлили до 6 апреля.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только для обращения за экстренной медпомощью, Можно также выйти за покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также глава правительства Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину обеспечить контроль за соблюдением гражданами режима карантина на территории Москвы с помощью операторов мобильной связи и сервисов mos.ru.
В Москве около 550 пациентов с коронавирусом лечится дома
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