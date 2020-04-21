Москвичам в прямом эфире ответят на вопросы про выплаты по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Директор Центра занятости населения Роман Шкут проведет прямой эфир, в котором подробно расскажет о порядке оформления пособий по безработице.
В среду, 22 апреля, он побеседует с гражданами на самые волнующие темы. В частности, он разберет вопросы, связанные с компенсационными выплатами, расскажет о получении статуса безработного, поможет рассчитать размер пособия.
Также Шкут расскажет, кому положена повышенная зарплата, и проконсультирует предпринимателей и самозанятых граждан. Ответы на все вопросы он даст в прямом эфире на портале ya-doma.ru в 18:00.
Свои вопросы спикеру можно прислать до начала эфира на почту ya-doma@mos.ru. Во время прямого эфира также можно будет задать свой вопрос по форме обратной связи в трансляции.
Ранее Сергей Собянин принял решение о выплате повышенного пособия людям, которые потеряли работу из-за коронавируса. Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составляет 19 тысяч 500 рублей в месяц.
Из этой суммы 12 тысяч 130 рублей – это федеральное пособие, а 7 тысяч 370 рублей – доплата из бюджета Москвы. Действовать данная программа будет до 30 сентября 2020 года.
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