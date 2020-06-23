Эксперты рассказали об утечке данных почти 5 миллионов россиян

23 июня, 20:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В компании DeviceLock рассказали, что была выявлена утечка данных почти 5 миллионов российских пользователей. В качестве возможного источника эксперты указывают один из сайтов по трудоустройству, передает РИА Новости.
Оказалось, что в сведениях, появившихся в Сети, есть контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей. "Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно", – поделился основатель и технический директор компании – разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
Он допустил, что в общем доступе могли оказаться данные из базы портала SuperJob. В них, помимо ФИО, есть пол, дата рождения, адрес, телефон, почта, город проживания, а также уровень зарплаты соискателя. Эксперт не исключил, что утечка произошла в связи с уязвимостью в сервере базы данных.
Такая база, как уточнил Оганесян, не содержит в себе платежных данных, в результате ее могут использовать для рассылки спама.
Ранее сообщалось, что телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google. Специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаяра подчеркнул, что речь о функции Click to Chat, которая позволяет начать диалог в мессенджере благодаря сканированию QR-кода, а не через телефонный номер.
Кроме того, россиян предупреждали о новом виде мошенничества через объявления о работе. В банке напомнили, что специалисты службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно и не используют программы удаленного доступа.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: