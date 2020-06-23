Эксперты рассказали об утечке данных почти 5 миллионов россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В компании DeviceLock рассказали, что была выявлена утечка данных почти 5 миллионов российских пользователей. В качестве возможного источника эксперты указывают один из сайтов по трудоустройству, передает РИА Новости.

Оказалось, что в сведениях, появившихся в Сети, есть контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей. "Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно", – поделился основатель и технический директор компании – разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.

Он допустил, что в общем доступе могли оказаться данные из базы портала SuperJob. В них, помимо ФИО, есть пол, дата рождения, адрес, телефон, почта, город проживания, а также уровень зарплаты соискателя. Эксперт не исключил, что утечка произошла в связи с уязвимостью в сервере базы данных.

Такая база, как уточнил Оганесян, не содержит в себе платежных данных, в результате ее могут использовать для рассылки спама.

Ранее сообщалось, что телефоны пользователей WhatsApp оказались в поисковой выдаче Google. Специалист по кибербезопасности из Индии Атул Джаяра подчеркнул, что речь о функции Click to Chat, которая позволяет начать диалог в мессенджере благодаря сканированию QR-кода, а не через телефонный номер.

Кроме того, россиян предупреждали о новом виде мошенничества через объявления о работе. В банке напомнили, что специалисты службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно и не используют программы удаленного доступа.