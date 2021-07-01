Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN-сервисов

Фото: depositphotos/liliya

Роскомнадзор направил в ведомства запрос с требованием предоставлять в Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) информацию об использовании сервисов VPN. Об этом сообщается на официальном сайте службы.

Известно, что речь идет о шести VPN-сервисах – Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN.

В Роскомнадзоре пояснили, что запрос был направлен из-за планов введения централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации.

Ранее Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервисов в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту. В частности, с 17 июня было ограничено использование сервисов VyprVPN и Opera VPN.

До этого Госдума в третьем чтении приняла закон, обязывающий зарубежные информационные ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских граждан открывать свои представительства на территории России.

Их владельцы также будут должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. Несоблюдение требований документа может повлечь ограничительные меры, вплоть до частичной или полной блокировки ресурса.