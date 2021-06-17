Госдума приняла закон, обязывающий IT-гигантов открывать представительства в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, обязывающий зарубежные информационные ресурсы с суточной аудиторией более 500 тысяч российских граждан открывать свои представительства на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Помимо представительства, компании могут создавать филиалы или уполномоченные юридические лица. Кроме того, они будут обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Документ также предусматривает некоторые меры понуждения. Среди них исключение сайтов из выдачи поисковиков, их маркировка о несоблюдении законодательства РФ, запрет на рекламу подобных информационных ресурсов и на размещение на них рекламы, направленной на российскую аудиторию. В числе крайних мер – частичная или полная блокировка ресурсов, отказывающихся следовать данному закону.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн поделился предварительным списком интернет-ресурсов, подпадающих под действие документа. В него вошли 20 платформ, среди которых Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, WhatsApp, Telegram, Viber и Gmail, а также YouTube, Twitch.tv и другие.

