Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube

16:56
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Роскомнадзор хочет добиться от YouTube, Twitter и TikTok соблюдения российских законов, Кремль же, со своей стороны, не занимался разработкой каких-либо стратегий влияния на эти сервисы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, в которой утверждается, что Кремль в преддверии выборов в Госдуму разработал некую стратегию по оказанию давления на соцсети и сервисы, чтобы они удаляли негативный контент.
"Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", – приводит слова Пескова РИА Новости.
В мае Таганский районный суд оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. За повторный отказ от удаления запрещенной информации последовало еще одно взыскание на сумму 3,5 миллиона рублей.
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