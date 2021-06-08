Песков прокомментировал требования Роскомнадзора к Twitter и YouTube

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Роскомнадзор хочет добиться от YouTube, Twitter и TikTok соблюдения российских законов, Кремль же, со своей стороны, не занимался разработкой каких-либо стратегий влияния на эти сервисы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию Wall Street Journal, в которой утверждается, что Кремль в преддверии выборов в Госдуму разработал некую стратегию по оказанию давления на соцсети и сервисы, чтобы они удаляли негативный контент.

"Нет. Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того", – приводит слова Пескова РИА Новости.

В мае Таганский районный суд оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. За повторный отказ от удаления запрещенной информации последовало еще одно взыскание на сумму 3,5 миллиона рублей.