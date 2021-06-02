Роскомнадзор потребовал снять ограничения с записи эфира программы "60 минут" на YouTube

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Роскомнадзор потребовал от компании Google убрать ограничения с видеозаписи эфира российского общественно-политического ток-шоу "60 минут" на YouTube. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять все ограничения с видеозаписи эфира передачи "60 минут", – сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что под ограничения попал выпуск программы от 31 мая текущего года. В эфире обсуждались вопросы о встрече президента РФ Владимира Путина с лидером США Джо Байденом, политические акции в Польше, а также инцидент с самолетом Ryanair.

По мнению Роскомнадзора, своими действиями администрация YouTube нарушает основные принципы свободного распространения информации.

Ранее представители компании Google признали, что организация ставила себе цель вести слежку за пользователями. Сообщалось, что компания усложняла поиск настроек конфиденциальности при помощи "активного искажения и/или сокрытия фактов".

В мае Таганский районный суд оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. За повторный отказ от удаления запрещенной информации последовало еще одного взыскание, на сумму 3,5 миллиона рублей.