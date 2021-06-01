Госдума одобрила в I чтении законопроект об IT-гигантах

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На пленарном заседании в Госдуме в первом чтении был принят законопроект, обязывающий крупные зарубежные IT-компании открывать филиалы или представительства в России.

"Владельцы информационных ресурсов, суточная аудитория которых составляет более 500 тысяч российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица, которые должны в полном объеме представлять интересы головных компаний в РФ", – отмечается в проекте.

Также законопроект предусматривает меры принуждения компаний выполнять российское законодательство. В их числе – информирование пользователей интернет-ресурсов о нарушении законодательства РФ, запреты на распространение рекламы на информационном ресурсе и проведение платежей в его адрес, на поисковую выдачу, сбор и трансграничную передачу персональных данных россиян.

Крайней мерой названа частичная или полная блокировка ресурса, нарушающего российское законодательство.

Ранее сообщалось, что социальные сети Facebook, Twitter и другие обязаны локализовать базы персональных данных российских пользователей до 1 июля.

Требования о приведении деятельности в соответствие с нововведениями Роскомнадзор направил компаниям в конце мая.