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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России введут штрафы за необоснованный сбор персональных данных с покупателей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях сегодня рассмотрит правительство.
"Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно", – приводит его слова РИА Новости. Политик привел следующий пример: при покупке авиа- и железнодорожных билетов нужно указывать фамилию и имя, но в случае с массовыми мероприятиями такой необходимости нет, однако организаторы вынуждают клиентов эти данные предоставлять.
Ранее в Роскомнадзоре предложили ввести штрафы не только за распространение, но и за использование персональных данных, полученных незаконным путем. По мнению главы ведомства Андрея Липова, на данный момент недостаточно развито законодательство, регулирующее использование данных, которые когда-то утекли.
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